Siemens Aktie

Siemens für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
06.08.2026 07:08:41

Siemens steigert operativen Gewinn um 25 Prozent und hebt Prognose an

DOW JONES--Siemens hat im abgelaufenen Quartal den Auftragseingang um 14 Prozent und das Ergebnis um 25 Prozent gesteigert, und seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr erhöht.

"Wir haben ein weiteres sehr erfolgreiches Quartal abgeschlossen und Rekordwerte bei Auftragseingang und Ergebnis erzielt", sagte Vorstandschef Roland Busch.

Siemens meldete einen Anstieg des Gewinns im industriellen Geschäft auf 3,5 von zuvor 2,8 Milliarden Euro. Analysten hatten in einem vom Unternehmen erstellten Konsens mit 3,18 Milliarden gerechnet. Bei einem Umsatzanstieg von vergleichbar 8 Prozent auf 20,7 Milliarden Euro stieg die Ergebnismarge um 240 Basispunkte auf 17,3 Prozent. Netto und nach Anteilen Dritter verdiente Siemens 2,6 Milliarden Euro, ein Plus von 15 Prozent.

Damit wurden alle Markterwartungen übertroffen. Analysten hatten im Schnitt mit 20,64 Milliarden Euro Umsatz und einer Marge im industriellen Geschäft von 15,8 Prozent gerechnet.

Der Auftragseingang kletterte durch einen erheblichen Anstieg bei Smart Infrastructure im Geschäft mit Rechenzentren konzernweit um 14 Prozent auf 27,9 Milliarden Euro, während Analysten nur mit stagnierendem Neugeschäft gerechnet hatten.

Siemens rechnet für 2026 nun mit einem Gewinn je Aktie vor Kaufpreisallokationen von 11,20 bis 11,50 Euro statt wie bisher mit 10,70 bis 11,10 Euro. Der Umsatz wird vergleichbar weiter um 6 bis 8 Prozent über Vorjahr erwartet.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/rio/brb

(END) Dow Jones Newswires

August 06, 2026 01:09 ET (05:09 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Siemens AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Siemens AG

mehr Analysen
07.08.26 Siemens Buy UBS AG
06.08.26 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.08.26 Siemens Buy UBS AG
06.08.26 Siemens Outperform Bernstein Research
06.08.26 Siemens Hold Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Shoulder Innovations Incorporation Registered Shs 20,59 -8,20% Shoulder Innovations Incorporation Registered Shs
Siemens AG (spons. ADRs) 139,00 -1,42% Siemens AG (spons. ADRs)
Siemens AG 280,20 2,60% Siemens AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:27 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
06:59 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.08.26 Bitcoin, Ether & Co. im Juli 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.08.26 KW 31: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen