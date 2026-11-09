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09.11.2026 06:31:29
Siemens stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Siemens hat am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 14,16 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 13,63 INR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 57,34 Milliarden INR – ein Plus von 17,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens 49,00 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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