Siemens stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Siemens gab am 12.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,80 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,07 EUR je Aktie erzielt worden.

Siemens hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 23,68 Milliarden EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 21,43 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 10,94 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens 12,25 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Siemens 83,37 Milliarden EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,65 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 78,91 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at