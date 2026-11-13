|
13.11.2026 06:31:28
Siemens stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Siemens gab am 12.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 2,80 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,07 EUR je Aktie erzielt worden.
Siemens hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 23,68 Milliarden EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 21,43 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.
Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 10,94 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens 12,25 EUR je Aktie erwirtschaftet.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Siemens 83,37 Milliarden EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,65 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 78,91 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.