Siemens Aktie

Siemens für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101

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13.05.2026 09:27:41

Siemens to buy back 6 billion euros of shares against tough backdrop

The buyback will extend over a period of up to five yearsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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