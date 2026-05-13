Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
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13.05.2026 09:27:41
Siemens to buy back 6 billion euros of shares against tough backdrop
The buyback will extend over a period of up to five yearsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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