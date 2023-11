Siemens über Prognose - Wachstum schwächt sich 2023/24 ab

FRANKFURT (Dow Jones)--Siemens setzt sich nach zweistelligem Wachstum bei Umsatz und operativem Gewinn im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022/23 (per Ende September) für das neue Jahr moderatere Ziele. Der Technologiekonzern plant mit einem vergleichbaren Plus beim Umsatz von 4 bis 8 Prozent, weil das Wachstum im Geschäftsbereich Digital Industries im neuen Jahr nahezu ausfällt, wie er in München mitteilte. Im abgelaufenen Jahr erzielte Siemens vergleichbar 11 Prozent Wachstum.

Der Gewinn soll im neuen Jahr ebenfalls steigen auf 10,40 bis 11,00 Euro je Aktie vor Kaufpreisallokationen, dabei sind auch Effekte aus der Beteiligung an Siemens Energy herausgerechnet. Hier erwirtschaftete Siemens für das vergangene Jahr 9,93 Euro und übertraf damit den Analystenkonsens von 9,76 Euro sowie die mehrfach angehobene eigene Prognose.

"Das Geschäftsjahr 2023 war ein Jahr mit zahlreichen Rekorden: In unserem Industriellen Geschäft erreichten wir bei Ergebnis und Profitabilität die höchsten Werte aller Zeiten", sagte Vorstandschef Roland Busch.

Im Industriellen Geschäft verbuchte Siemens einen Anstieg des Gewinns auf 11,4 von 10,3 Milliarden Euro, die entsprechende Marge verbesserte sich um 30 Basispunkte auf 15,4 Prozent. Der Umsatz erreichte 77,8 (Vorjahr: 72,0) Milliarden Euro. Netto stand ein Überschuss von 8,5 (4,4) Milliarden Euro zu Buche, das ist im Vergleich zum Vorjahr, als eine milliardenschwere Abschreibung auf die ehemalige Konzerntochter Siemens Energy das Ergebnis belastete, fast eine Verdoppelung.

Die Aktionäre können sich über eine höhere Dividende freuen. Vorgeschlagen sind 4,70 Euro nach 4,25 Euro im Vorjahr.

Siemens kündigte an, seine Großmotorentochter Innomotics an die Börse bringen zu wollen. Parallel dazu würden Angebote von Dritten als Alternative geprüft, hieß es.

