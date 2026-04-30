Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
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30.04.2026 14:44:38
Siemens verkauft bis zu 200 Züge in die Schweiz
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) kaufen bei Siemens bis zu 200 Züge. Für 116 Doppelstockzüge des Modells Desiro gibt es bereits eine Bestellung, für weitere 84 eine Option, wie der Münchner Konzern mitteilt. Der Auftragswert liege bei rund 2 Milliarden Schweizer Franken (2,2 Mrd. Euro). Die Züge sollen ab 2031 im Netz der Zürcher S-Bahn eingesetzt werden. Sie bieten 540 Sitzplätze und sollen die Kapazität auf stark frequentierten Linien erhöhen./ruc/DP/stk
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