Siemens verkauft Healthineers-Aktienpaket

DOW JONES--Siemens trennt sich wie angekündigt von Anteilen an der Medizintechnik-Tochter Healthineers. Wie der Technologiekonzern mitteilte, hat er den Verkauf von circa 22 Millionen Stammaktien der Siemens Healthineers AG eingeleitet. Das entspreche rund 2 Prozent des Grundkapitals. Die Healthineers-Aktie ging am Mittwoch 1,5 Prozent niedriger mit 56,28 Euro aus dem Handel. Siemens hielt bisher rund 75 Prozent an der Tochtergesellschaft.

Die Aktien sollen ausschließlich institutionellen Investoren im Wege eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens angeboten werden.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/gos

(END) Dow Jones Newswires

February 19, 2025 12:50 ET (17:50 GMT)