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13.08.2026 06:31:29
Siemens veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Siemens hat sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Siemens hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 60,18 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 11,89 INR je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 46,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 32,15 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 47,14 Milliarden INR ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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