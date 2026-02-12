Siemens Aktie

WKN: 632748 / ISIN: US8261975010

12.02.2026 07:58:40

Siemens will 2025/26 vergleichbar mehr als 7 Prozent wachsen

Von Olaf Ridder

DOW JONES--Siemens strebt im laufenden Geschäftsjahr ein Wachstum von mehr als 7 Prozent auf vergleichbarer Basis an und ist damit optimistischer als der Markt. Nach dem starken Start zu Jahresbeginn "beabsichtigen wir nun, ein vergleichbares Umsatzerlöswachstum in der oberen Hälfte unseres Zielkorridors der Jahresprognose von 6 bis 8 Prozent zu erreichen", sagte Finanzvorstand Ralf Thomas laut Redetext. Analysten waren zuletzt im Konsens von 6,9 Prozent vergleichbarem Wachstum ausgegangen.

Treiber ist offenbar das Geschäft mit der intelligenten Infrastruktur, wo das vergleichbare Umsatzwachstum auf Basis des hohen Auftragsbestandes ebenfalls in der oberen Hälfte des Zielkorridors erwartet wird.

Smart Infrastructure verzeichnete zuletzt ein starkes Neugeschäft vor allem im Electrification-Geschäft mit einem Plus von 38 Prozent. Finanzchef Thomas wies auf ein sehr hohes Volumen an Großaufträgen für Rechenzentren hin mit einem Rekordvolumen von 1,8 Milliarden Euro. In etwa die Hälfte davon seien Großaufträge gewesen.

"Die Nachfrage nach Rechenzentren hat unsere Erwartungen deutlich übertroffen", sagte auch Vorstandschef Roland Busch.

Siemens hatte am Morgen die Prognose für den Gewinn je Aktie in der Mitte der Spanne um 20 Cent angehoben.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/mgo

(END) Dow Jones Newswires

February 12, 2026 01:59 ET (06:59 GMT)

