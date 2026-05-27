Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
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27.05.2026 11:50:00
Siemens will viele „Chief“-Titel streichen und schließt Softwaretochter evosoft
Weniger Chiefs-of-irgendwas und schlankere Strukturen – bei Siemens steht Konzernumbau an. Außerdem wird die Software-Tochter evosoft in Nürnberg geschlossen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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