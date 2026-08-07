Sienna Senior Living öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Sienna Senior Living äußerte sich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,11 CAD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Sienna Senior Living ein EPS von 0,060 CAD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sienna Senior Living im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,67 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 277,1 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 243,8 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at