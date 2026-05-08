Sienna Senior Living zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Sienna Senior Living hat am 05.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,17 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Sienna Senior Living 0,180 CAD je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 17,57 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 275,4 Millionen CAD, während im Vorjahreszeitraum 234,3 Millionen CAD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at