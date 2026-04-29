Sierra Bancor: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Sierra Bancor gab am 27.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0,96 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,650 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,46 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 48,8 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 48,1 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at