04.02.2026 06:31:28
Sierra Bancor informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Sierra Bancor hat sich am 02.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS belief sich auf 0,97 USD gegenüber 0,720 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 50,7 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 50,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 3,11 USD. Im Vorjahr waren 2,82 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite standen 202,03 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 200,40 Millionen USD umgesetzt.
