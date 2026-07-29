Sierra Bancor mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Sierra Bancor hat am 27.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,77 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,780 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,47 Prozent auf 49,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 51,3 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at