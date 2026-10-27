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27.10.2026 06:31:29
Sierra Bancor präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Sierra Bancor hat am 26.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es stand ein EPS von 1,18 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sierra Bancor noch ein Gewinn pro Aktie von 0,720 USD in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 2,62 Prozent auf 50,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 52,0 Millionen USD gelegen.
Redaktion finanzen.at
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