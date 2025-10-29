Sierra Bancor veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Sierra Bancor hat am 27.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,72 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,740 USD erwirtschaftet worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,14 Prozent auf 52,0 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 52,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at