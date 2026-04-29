Sierra Grande Minerals: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Sierra Grande Minerals hat am 27.04.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,070 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sierra Grande Minerals 0,010 CAD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at