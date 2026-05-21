Sierra Madre Gold and Silver hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Sierra Madre Gold and Silver veröffentlichte am 18.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 99,57 Prozent auf 13,9 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,0 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at