Sierra Madre Gold and Silver stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Sierra Madre Gold and Silver hat am 29.05.2024 die Bücher zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,700 CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at