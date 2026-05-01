Sierra Madre Gold and Silver veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Sierra Madre Gold and Silver hat am 29.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 11,6 Millionen CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,5 Millionen CAD umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,070 CAD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von -0,040 CAD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 34,87 Millionen CAD – das entspricht einem Zuwachs von 293,12 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 8,87 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at