Sierra Madre Gold and Silver hat am 17.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Beim Umsatz wurden 12,0 Millionen CAD gegenüber 7,6 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at