Sievi Capital gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Sievi Capital hat am 20.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 0,03 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,400 EUR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,59 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 63,3 Millionen EUR, während im Vorjahreszeitraum 61,7 Millionen EUR ausgewiesen worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,020 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,420 EUR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 204,50 Millionen EUR – ein Plus von 5,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Sievi Capital 193,98 Millionen EUR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at