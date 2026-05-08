Sievi Capital präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Sievi Capital hat am 05.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,05 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Sievi Capital ein Ergebnis je Aktie von -0,010 EUR vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,70 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 44,6 Millionen EUR, während im Vorjahreszeitraum 41,8 Millionen EUR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at