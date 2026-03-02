SIF Hoteluri hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

SIF Hoteluri hat am 27.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SIF Hoteluri in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 14,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 0,4 Millionen RON. Im Vorjahresviertel waren 0,5 Millionen RON in den Büchern gestanden.

SIF Hoteluri hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,030 RON je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,010 RON je Aktie gewesen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,63 Prozent auf 1,86 Millionen RON aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,93 Millionen RON erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at