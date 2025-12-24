SIFCO Industries präsentierte Quartalsergebnisse

SIFCO Industries präsentierte in der am 22.12.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,07 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,080 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 22,8 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 5,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 21,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,120 USD. Im Vorjahr waren -0,900 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 84,81 Millionen USD gegenüber 79,63 Millionen USD im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at