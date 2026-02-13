SIFCO Industries verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

SIFCO Industries präsentierte in der am 11.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SIFCO Industries ein EPS von -0,380 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 24,0 Millionen USD – ein Plus von 14,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SIFCO Industries 20,9 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at