SIFCO Industries: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

SIFCO Industries hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,01 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das SIFCO Industries ein Ergebnis je Aktie von 0,560 USD vermeldet.

Beim Umsatz wurden 26,1 Millionen USD gegenüber 22,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at