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11.05.2026 06:31:29
SIFCO Industries zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
SIFCO Industries veröffentlichte am 08.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS lag bei 0,43 USD. Im letzten Jahr hatte SIFCO Industries einen Gewinn von -0,230 USD je Aktie eingefahren.
Der Umsatz wurde auf 26,4 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 19,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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