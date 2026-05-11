SIFCO Industries zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

SIFCO Industries veröffentlichte am 08.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei 0,43 USD. Im letzten Jahr hatte SIFCO Industries einen Gewinn von -0,230 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde auf 26,4 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 19,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at