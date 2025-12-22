SIFCO Industries Aktie
WKN: 892430 / ISIN: US8265461033
|
22.12.2025 16:07:08
Sifco Q4 Loss Narrows, Shares Up
(RTTNews) - Shares of Sifco Industries Inc. (SIF) are gaining on Monday, after announcing a narrower net loss for the fourth quarter, on reduced loss from continuing operations and improved sales, compared to the prior year.
The quarterly loss narrowed to $429K or $0.08 per share, from loss of $443K or $0.24 per share in the prior year.
Loss from continuing operations were $491K, while it was loss of $1.407 million a year ago.
Net sales for the fourth quarter increased 5 percent to $22.81 million from $21.67 million a year ago.
Currently, shares are at $6.78, up 0.13 points or 1.96 percent. On Friday, SIF had closed at $6.64.
