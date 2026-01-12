Sify Technologies Stock Rises In Pre-Market Despite Widened Loss In Q3

(RTTNews) - Sify Technologies Limited (SIFY), Monday announced financial results for the third quarter, reporting loss of INR 329 million compared to a loss of INR 258 million in the prior year.

In the pre-market hours, SIFY is climbing 4.74 percent, to $15.70 on the Nasdaq.

EBITDA for the quarter amounted to INR 2,470 million, up 29 percent from last year's INR 1,914 million.

Revenue rose 11 percent, to INR 11,596 million from INR 10,491 million in the previous year.