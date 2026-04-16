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SIG Group AG führt Generalversammlung 2026 durch



16.04.2026 / 18:06 CET/CEST





MEDIENMITTEILUNG



16. April 2026

SIG Group AG führt Generalversammlung 2026 durch

An der heutigen Generalversammlung der SIG Group AG („SIG“) haben die Aktionärinnen und Aktionäre den meisten Anträgen des Verwaltungsrats zugestimmt.

An der Generalversammlung 2026, die heute am Hauptsitz von SIG in Neuhausen am Rheinfall stattfand, waren 248'656’809 Stimmen bzw. rund 65 Prozent des Aktienkapitals persönlich oder durch Bevollmächtigte vertreten.

Die Aktionärinnen und Aktionäre stimmten allen Anträgen des Verwaltungsrats zu, mit Ausnahme der Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2025.

Alle bisherigen Verwaltungsratsmitglieder, die sich zur Wiederwahl stellten, wurden bestätigt. Zudem wurde Ola Rollén als Präsident des Verwaltungsrats wiedergewählt. Der Verwaltungsrat dankt Werner Bauer, der sich nicht mehr zur Wiederwahl stellte, herzlich für seine wertvollen Beiträge während seiner Tätigkeit im Verwaltungsrat seit dem Börsengang von SIG im Jahr 2018 sowie zuvor ab 2015 im Beirat.

Ola Rollén, Präsident des Verwaltungsrats von SIG, erklärte: „Wir freuen uns, dass die Aktionäre die Mehrheit der Anträge des Verwaltungsrats zugestimmt und ihr Vertrauen in den Verwaltungsrat bekräftigt haben. Gleichzeitig nehmen wir das Ergebnis der Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht sehr ernst. 2025 war ein besonderes Jahr, das besondere Lösungen erforderte, um den Unternehmenswert zu schützen. Der Verwaltungsrat betrachtet dies als einmalige Situation in einem sehr anspruchsvollen Umfeld und hält weiterhin an einer klar leistungsorientierten Vergütungspolitik fest.“



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