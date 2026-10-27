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SIG Group AG: SIG präsentiert Strategie für beschleunigtes profitables Wachstum, höhere Margen und steigende Aktionärsrenditen



27.10.2026 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





MEDIENMITTEILUNG

27. Oktober 2026

Capital Markets Day

SIG präsentiert Strategie für beschleunigtes profitables Wachstum, höhere Margen und steigende Aktionärsrenditen

Starke Grundlage für profitables Wachstum : Strukturelles Wachstum des Marktes für aseptische Verpackungen, differenzierte Technologie, innovationsgetriebene Marktanteilsgewinne und enge Kundenbeziehungen positionieren SIG optimal, um attraktive Wachstumschancen zu nutzen.

: Strukturelles Wachstum des Marktes für aseptische Verpackungen, differenzierte Technologie, innovationsgetriebene Marktanteilsgewinne und enge Kundenbeziehungen positionieren SIG optimal, um attraktive Wachstumschancen zu nutzen. Vereinfachte Organisationsstruktur : Zwei Kernsegmente – Aseptic Carton sowie Bag-in-Box & Spouted Pouch – sollen die Umsetzung beschleunigen, die Verantwortlichkeit stärken und die Transparenz erhöhen; die Anpassung der Berichtssegmente führt im vierten Quartal 2026 zu einer nicht liquiditätswirksamen Wertminderung von rund EUR 250 Millionen.

: Zwei Kernsegmente – Aseptic Carton sowie Bag-in-Box & Spouted Pouch – sollen die Umsetzung beschleunigen, die Verantwortlichkeit stärken und die Transparenz erhöhen; die Anpassung der Berichtssegmente führt im vierten Quartal 2026 zu einer nicht liquiditätswirksamen Wertminderung von rund EUR 250 Millionen. Klarer Turnaround-Plan für Bag-in-Box & Spouted Pouch : Beschleunigung des Wachstums und Wiederherstellung der Profitabilität durch Portfoliooptimierung, operative Exzellenz und stärkerem Fokus auf aseptische Anwendungen.

: Beschleunigung des Wachstums und Wiederherstellung der Profitabilität durch Portfoliooptimierung, operative Exzellenz und stärkerem Fokus auf aseptische Anwendungen. Margensteigerung durch operative Verbesserungen : Einsparungen in der Beschaffung, Produktivitätssteigerungen und Skaleneffekte sollen die Profitabilität weiter erhöhen.

: Einsparungen in der Beschaffung, Produktivitätssteigerungen und Skaleneffekte sollen die Profitabilität weiter erhöhen. Aktualisierte mittelfristige Finanzziele : Organisches Umsatzwachstum von 3 bis 5% und eine bereinigte EBIT-Marge von über 18% (>20% in Aseptic Carton).

: Organisches Umsatzwachstum von 3 bis 5% und eine bereinigte EBIT-Marge von über 18% (>20% in Aseptic Carton). Wiederaufnahme der Dividendenzahlung ab 2027 geplant: Angestrebte Ausschüttungsquote von 30 bis 50% des bereinigten Konzernergebnisses.

Anlässlich des heutigen Capital Markets Day stellt SIG ihren Fahrplan vor, um profitables Wachstum zu beschleunigen, die operative Leistungsfähigkeit zu verbessern und die Renditen für Aktionärinnen und Aktionäre zu erhöhen. Aufbauend auf der starken Position im Bereich aseptischer Verpackungen, der differenzierten Technologie und den globalen Kundenbeziehungen erläutert das Unternehmen, wie es Wachstumschancen nutzen und die Profitabilität weiter steigern will.

Anne Erkens, CEO von SIG, sagt: „SIG vereint robuste Endmärkte, starke Wettbewerbspositionen und eine nachgewiesene Innovationskraft mit einem erheblichen Potenzial zur weiteren Leistungssteigerung. Unsere Vision ist es, erste Wahl für aseptische Verpackungslösungen zu sein. Mit einer vereinfachten Organisationsstruktur und klaren Prioritäten bei der Kapitalallokation sind wir hervorragend positioniert, um in den kommenden Jahren nachhaltig Wert zu schaffen.“

«Built to win»: erste Wahl bei aseptischen Verpackungslösungen

SIG startet aus einer Position der Stärke in die nächste Entwicklungsphase. Das Unternehmen verfügt über führende Marktpositionen bei aseptischen Verpackungen, eine differenzierte Technologieplattform, starke Innovationskompetenzen, ein globales Produktionsnetzwerk und langjährige Kundenbeziehungen.

Das Ziel von SIG ist es, erste Wahl für aseptische Verpackungslösungen zu sein und gleichzeitig überdurchschnittliches Wachstum, steigende Profitabilität sowie eine starke Cash-Generierung zu erreichen und damit langfristig Wert für Kunden und Aktionäre zu schaffen.

Um dieses Ziel zu erreichen, konzentriert sich SIG auf drei strategische Prioritäten:

Kunden begeistern: mit technologisch führenden und nachhaltigen Verpackungslösungen sowie erstklassigem Service;

mit technologisch führenden und nachhaltigen Verpackungslösungen sowie erstklassigem Service; Leistung steigern: durch höhere Produktivität in Produktion und Lieferkette sowie durch weitere Verbesserungen in der Beschaffung;

durch höhere Produktivität in Produktion und Lieferkette sowie durch weitere Verbesserungen in der Beschaffung; Organisation optimieren: um Umsetzung zu beschleunigen und Verantwortlichkeiten zu stärken.

Im Rahmen dieser Prioritäten führt SIG eine vereinfachte Organisationsstruktur mit zwei grossen, kundenorientierten Segmenten ein: Aseptic Carton sowie Bag-in-Box & Spouted Pouch. Diese Struktur wird ab dem Geschäftsbericht 2026 auch die Grundlage für die externe Berichterstattung bilden und damit die Transparenz erhöhen.

Zur Verbesserung der operativen Leistungsfähigkeit setzt SIG gezielt Massnahmen um. Dazu gehören ein stärkerer Marktfokus, einfachere Prozesse, Produktivitätssteigerungen sowie ein disziplinierter Kapitaleinsatz. Im Mittelpunkt stehen profitables Wachstum und eine attraktive Aktionärsrendite.

Im Zusammenhang mit der Anpassung der Segmentberichterstattung erwartet SIG im vierten Quartal 2026 eine nicht liquiditätswirksame Wertminderung von rund €250 Millionen im Geschäft mit Bag-in-Box & Spouted Pouch sowie Chilled Carton.

Aseptic Carton: In einem attraktiven Markt überdurchschnittlich wachsen

Das Wachstum im Geschäft mit aseptischen Kartonpackungen wird durch attraktive langfristige Trends im Konsum von Lebensmitteln und Getränken unterstützt. Dazu zählen die steigende Nachfrage nach Milch- und Proteinprodukten, praktischen Produkten für unterwegs sowie nachhaltigeren Verpackungslösungen. Zusätzliche Wachstumschancen ergeben sich aus dem steigenden Konsum und der zunehmenden Durchdringung aseptischer Verpackungen in Schwellenländern. SIG erwartet mittelfristig ein Marktwachstum von 2 bis 3%. SIG ist seit 2016 in jedem Konjunkturzyklus schneller gewachsen als der Markt und ist zuversichtlich, diese Outperformance fortsetzen zu können.

Innovation bleibt ein zentraler Treiber der Wettbewerbsposition und Wachstumsambitionen von SIG. Mit dem weiteren Ausbau der Füllmaschinenplattform SIG Neo bietet das Unternehmen seinen Kunden branchenführende Füllgeschwindigkeiten, hohe Flexibilität und geringe Ausschussquoten. Und mit dem Verpackungsportfolio SIG Terra trägt SIG der steigenden Nachfrage nach nachhaltigen Verpackungslösungen Rechnung. Dazu gehören auch Kartonpackungen ohne Aluminiumschicht, die dennoch eine vollständige Barrierewirkung gewährleisten.

Die Standardisierung ihrer Technologieplattformen und der weitere Ausbau von DigitalOne, der digitalen Plattform zur Überwachung und Optimierung der Füllmaschinen, stärken zusätzlich die Fähigkeit von SIG, effiziente, differenzierte und vernetzte Verpackungslösungen anzubieten. Aufbauend auf ihrer Technologie- und Innovationskompetenz sieht SIG Chancen, weitere Marktanteile zu gewinnen, in höherwertige Lebensmittel- und Getränkekategorien vorzudringen sowie neue Märkte und Anwendungen zu erschliessen. Das globale Produktions- und Servicenetzwerk sowie die langfristigen Kundenpartnerschaften bilden dabei die Grundlage für profitables Wachstum und nachhaltige Wertschöpfung.

Bag-in-Box & Spouted Pouch: Mit gezieltem Turnaround-Plan Potenzial ausschöpfen

Die Verbesserung der Performance des Geschäftsbereichs Bag-in-Box & Spouted Pouch hat für SIG hohe Priorität. Ein dediziertes Managementteam wird einen gezielten Turnaround-Plan umsetzen, um Wachstumsmöglichkeiten für Bag-in-Box-Lösungen für den Bereich Foodservice und aseptische Spouted Pouch-Lösungen zu nutzen und die Profitabilität wiederherzustellen.

Zu den wesentlichen Massnahmen zählen die Optimierung des Portfolios, die Vereinfachung der Organisation, Effizienzverbesserungen in Produktion und Beschaffung, die Optimierung des Produktionsnetzwerks sowie eine konsequentere kommerzielle Steuerung. SIG wird sich auf differenzierte aseptische Systemlösungen und operative Verbesserungen konzentrieren, um die Margen zu stärken.

Mit diesen Massnahmen soll die Profitabilität wieder auf das frühere Niveau angehoben werden. Angestrebt wird eine bereinigte EBIT-Marge von 8 bis 10%. Ohne die Zuweisung zentraler Konzernkosten entspricht dies einer Pro-forma-Marge von 10–12%.

Margenverbesserung zur Erreichung einer bereinigten EBIT-Marge von über 18%

Zusätzlich zum Turnaround von Bag-in-Box & Spouted Pouch hat SIG gezielte Initiativen definiert, um die Profitabilität im gesamten Konzern zu steigern. Dazu zählen Einsparungen in der Beschaffung, operative Exzellenz in der Produktion, Produktivitätssteigerungen, die Vereinfachung von Prozessen sowie die Optimierung des Produktionsnetzwerks. Umsatzwachstum, ein verbesserter Produktmix und zunehmende Skaleneffekte sollen zusätzlich zur Margenverbesserung beitragen.

Aufgrund der erwarteten Fortschritte bei Wachstum und Profitabilität aktualisiert SIG ihre mittelfristigen Finanzziele. Das Unternehmen strebt ein organisches Umsatzwachstum (zu konstanten Wechselkursen) von 3 bis 5% sowie eine bereinigte EBIT-Marge von über 18% an, wobei das Ziel für die bereinigte EBIT-Marge im Bereich Aseptic Carton bei über 20% liegt.

Gestützt auf eine starke Cash Conversion und den weiteren Schuldenabbau beabsichtigt SIG zudem, wieder regelmässig Dividenden auszuschütten. Das Unternehmen plant, der Generalversammlung 2027 für das Geschäftsjahr 2026 eine Dividende vorzuschlagen. Angestrebt wird eine Ausschüttungsquote von 30–50% des bereinigten Konzernergebnisses.

Der Webcast von SIGs Capital Markets Day startet heute um 10:00 CET (nur auf Englisch).

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Ansprechpartner für Investoren:

Christoph Ladner

Head of Investor Relations

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Email: christoph.ladner@sig.biz

Medienkontakt:

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E-Mail: andreas.hildenbrand@lemongrass.agency

Über SIG

SIG ist ein führender Anbieter von Verpackungslösungen „for better“ – besser für unsere Kunden, für Verbraucherinnen und Verbraucher und für die Welt. Mit unserem einzigartigen Portfolio aus aseptischen Kartonpackungen, Bag-in-Box-Lösungen und Standbeuteln mit Verschlüssen arbeiten wir partnerschaftlich mit unseren Kunden zusammen, um Lebensmittel- und Getränkeprodukte auf sichere, nachhaltige und erschwingliche Weise an Verbraucherinnen und Verbraucher in aller Welt zu bringen. Unsere Technologie und unsere herausragende Innovationskraft ermöglichen es uns, unseren Kunden End-to-End-Lösungen für vielfältige Produkte, smartere Produktionswerke und vernetzte Verpackungen anzubieten, die den sich ständig ändernden Bedürfnissen der Verbraucherinnen und Verbraucher gerecht werden. Nachhaltigkeit ist ein integraler Bestandteil unserer Geschäftstätigkeit, und wir streben danach, ein regeneratives System für Lebensmittelverpackungen zu schaffen.

Gegründet im Jahr 1853, hat SIG den Hauptsitz in Neuhausen, Schweiz, und ist an der SIX Swiss Exchange notiert. Die Kompetenz und Erfahrung unserer weltweit rund 9.700 Mitarbeitenden ermöglichen es uns, schnell und effektiv auf die Bedürfnisse unserer Kunden in mehr als 100 Ländern einzugehen. 2025 produzierte SIG 54 Milliarden Packungen und erzielte einen Umsatz von EUR 3,2 Milliarden. SIG hat ein AAA ESG-Rating von MSCI, ein Platin-CSR-Rating von EcoVadis und ist im FTSE4Good Index vertreten. Weitere Informationen unter www.sig.biz .



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