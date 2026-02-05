SIG Group AG / Schlagwort(e): Personalie

SIG Group: Neuer CEO Mikko Keto startet am 1. März 2026



05.02.2026 / 07:00 CET/CEST





Medienmitteilung

5. Februar 2026

Neuer CEO Mikko Keto startet am 1. März 2026

Wie am 17. November 2025 angekündigt, hat der Verwaltungsrat der SIG Group AG („SIG“) Mikko Keto zum neuen CEO ernannt. Das Unternehmen bestätigt nun, dass Mikko Keto seine Tätigkeit bei SIG am 1. März 2026 aufnehmen wird.

Anne Erkens, die SIG seit August 2025 als CEO ad interim geführt hat, wird sich wieder auf ihre Rolle als CFO konzentrieren. Der Verwaltungsrat dankt ihr herzlich für die Übernahme der zusätzlichen Verantwortung und für die Führung des Unternehmens in den vergangenen Monaten.

Kontakt für Investoren:

Anne Erkens

CEO ad interim/CFO

Tel.: +41 52 543 1208

E-Mail: anne.erkens@sig.biz

Medienkontakt:

Andreas Hildenbrand

Lemongrass Communications

Tel.: +41 44 202 5238

E-Mail: andreas.hildenbrand@lemongrass.agency

Über SIG

SIG ist ein führender Anbieter von Verpackungslösungen „for better“ – besser für unsere Kunden, für Verbraucherinnen und Verbraucher und für die Welt. Mit unserem einzigartigen Portfolio aus aseptischen Kartonpackungen, Bag-in-Box-Lösungen und Standbeuteln mit Verschlüssen arbeiten wir partnerschaftlich mit unseren Kunden zusammen, um Lebensmittel- und Getränkeprodukte auf sichere, nachhaltige und erschwingliche Weise an Verbraucherinnen und Verbraucher in aller Welt zu bringen. Unsere Technologie und unsere herausragende Innovationskraft ermöglichen es uns, unseren Kunden End-to-End-Lösungen für vielfältige Produkte, smartere Produktionswerke und vernetzte Verpackungen anzubieten, die den sich ständig ändernden Bedürfnissen der Verbraucherinnen und Verbraucher gerecht werden. Nachhaltigkeit ist ein integraler Bestandteil unserer Geschäftstätigkeit, und wir streben danach, ein regeneratives System für Lebensmittelverpackungen zu schaffen.