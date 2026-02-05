SIG Group Aktie

05.02.2026 07:00:04

SIG Group: Neuer CEO Mikko Keto startet am 1. März 2026

SIG Group AG / Schlagwort(e): Personalie
SIG Group: Neuer CEO Mikko Keto startet am 1. März 2026

05.02.2026 / 07:00 CET/CEST

Medienmitteilung
5. Februar 2026

Neuer CEO Mikko Keto startet am 1. März 2026

Wie am 17. November 2025 angekündigt, hat der Verwaltungsrat der SIG Group AG („SIG“) Mikko Keto zum neuen CEO ernannt. Das Unternehmen bestätigt nun, dass Mikko Keto seine Tätigkeit bei SIG am 1. März 2026 aufnehmen wird.

Anne Erkens, die SIG seit August 2025 als CEO ad interim geführt hat, wird sich wieder auf ihre Rolle als CFO konzentrieren. Der Verwaltungsrat dankt ihr herzlich für die Übernahme der zusätzlichen Verantwortung und für die Führung des Unternehmens in den vergangenen Monaten.

 

Kontakt für Investoren:

Anne Erkens
CEO ad interim/CFO
Tel.: +41 52 543 1208
E-Mail: anne.erkens@sig.biz

 

Medienkontakt:

Andreas Hildenbrand
Lemongrass Communications
Tel.: +41 44 202 5238
E-Mail: andreas.hildenbrand@lemongrass.agency

 

 

Über SIG

SIG ist ein führender Anbieter von Verpackungslösungen „for better“ – besser für unsere Kunden, für Verbraucherinnen und Verbraucher und für die Welt. Mit unserem einzigartigen Portfolio aus aseptischen Kartonpackungen, Bag-in-Box-Lösungen und Standbeuteln mit Verschlüssen arbeiten wir partnerschaftlich mit unseren Kunden zusammen, um Lebensmittel- und Getränkeprodukte auf sichere, nachhaltige und erschwingliche Weise an Verbraucherinnen und Verbraucher in aller Welt zu bringen. Unsere Technologie und unsere herausragende Innovationskraft ermöglichen es uns, unseren Kunden End-to-End-Lösungen für vielfältige Produkte, smartere Produktionswerke und vernetzte Verpackungen anzubieten, die den sich ständig ändernden Bedürfnissen der Verbraucherinnen und Verbraucher gerecht werden. Nachhaltigkeit ist ein integraler Bestandteil unserer Geschäftstätigkeit, und wir streben danach, ein regeneratives System für Lebensmittelverpackungen zu schaffen.

Gegründet im Jahr 1853, hat SIG den Hauptsitz in Neuhausen, Schweiz, und ist an der SIX Swiss Exchange notiert. Die Kompetenz und Erfahrung unserer weltweit rund 9.600 Mitarbeitenden ermöglichen es uns, schnell und effektiv auf die Bedürfnisse unserer Kunden in mehr als 100 Ländern einzugehen. 2024 produzierte SIG 57 Milliarden Packungen und erzielte einen Umsatz von EUR 3,3 Milliarden. SIG hat ein AAA ESG-Rating von MSCI, ein Platin-CSR-Rating von EcoVadis und ist im FTSE4Good Index vertreten. Weitere Informationen unter www.sig.biz.

Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei: SIG CEO Start 260205 Deutsch

Ende der Medienmitteilungen
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: SIG Group AG
Laufengasse 18
8212 Neuhausen am Rheinfall
Schweiz
Telefon: +41 52 674 61 11
Fax: +41 52 674 65 56
E-Mail: info@sig.biz
Internet: www.sig.biz
ISIN: CH0435377954
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2271660

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2271660  05.02.2026 CET/CEST

