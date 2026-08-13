SIG mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

SIG hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 23,31 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte SIG 15,28 JPY je Aktie verdient.

Umsatzseitig wurden 2,72 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SIG 2,60 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at