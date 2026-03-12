SIGA Technologies gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

SIGA Technologies präsentierte am 10.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,08 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das SIGA Technologies ein Ergebnis je Aktie von 0,630 USD vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat SIGA Technologies im vergangenen Quartal 3,8 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 95,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SIGA Technologies 81,5 Millionen USD umsetzen können.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,320 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,820 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat SIGA Technologies im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 31,83 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 94,57 Millionen USD. Im Vorjahr waren 138,72 Millionen USD in den Büchern gestanden.

