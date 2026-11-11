SIGA Technologies stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

SIGA Technologies hat am 09.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,04 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das SIGA Technologies ein Ergebnis je Aktie von -0,090 USD vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 49,62 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 2,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at