Sigachi Industries gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Sigachi Industries lud am 30.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Sigachi Industries hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,20 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,360 INR je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,22 Milliarden INR – eine Minderung von 4,92 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,28 Milliarden INR eingefahren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 2,140 INR vermeldet. Im Vorjahr waren 2,06 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 4,78 Milliarden INR – das entspricht einem Minus von 2,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 4,88 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at