Sigachi Industries: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Sigachi Industries gab am 14.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,01 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,650 INR erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sigachi Industries in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 15,93 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,17 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 1,39 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at