Sigachi Industries zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Sigachi Industries hat am 24.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,28 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,660 INR je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Sigachi Industries 1,10 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 11,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,25 Milliarden INR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at