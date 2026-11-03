Sigachi Industries zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Sigachi Industries hat am 31.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,27 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,280 INR je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite standen 1,30 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,10 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at