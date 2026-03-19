Sigdo Koppers: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Sigdo Koppers hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 27,65 CLP eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 45,98 CLP je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1 034,43 Milliarden CLP in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,84 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Sigdo Koppers einen Umsatz von 908,68 Milliarden CLP eingefahren.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 98,42 CLP gegenüber 90,63 CLP je Aktie im Vorjahr.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,74 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3 916,75 Milliarden CLP umgesetzt, gegenüber 3 569,08 Milliarden CLP im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at