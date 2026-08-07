Sight Sciences präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Sight Sciences veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Sight Sciences hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,08 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,230 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 23,4 Millionen USD – ein Plus von 19,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sight Sciences 19,6 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at