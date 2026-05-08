Sight Sciences präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Sight Sciences lud am 06.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,24 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,280 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,51 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 19,7 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 17,5 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at