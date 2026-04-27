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27.04.2026 06:31:29
Siglent Technologies A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Siglent Technologies A hat am 24.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
In Sachen EPS wurden 0,24 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siglent Technologies A 0,260 CNY je Aktie eingenommen.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 161,9 Millionen CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 22,84 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siglent Technologies A einen Umsatz von 131,8 Millionen CNY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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