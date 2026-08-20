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20.08.2026 06:31:29
Siglent Technologies A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Siglent Technologies A lud am 18.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,34 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siglent Technologies A ein EPS von 0,220 CNY je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz wurden 195,8 Millionen CNY gegenüber 147,0 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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