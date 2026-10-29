Siglent Technologies A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Siglent Technologies A hat am 27.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 CNY gegenüber 0,220 CNY im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 215,5 Millionen CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Siglent Technologies A 152,7 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at