Sigma Additive Solutions: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Sigma Additive Solutions hat am 14.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,37 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,350 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1614,29 Prozent auf 1,2 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at