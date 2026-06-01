Sigma Additive Solutions präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Sigma Additive Solutions präsentierte in der am 29.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 28.02.2026 endete.

Sigma Additive Solutions vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,43 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,880 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sigma Additive Solutions in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1925,00 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,6 Millionen USD im Vergleich zu 0,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 1,820 USD gegenüber -2,230 USD im Vorjahr verkündet.

Auf der Umsatzseite hat Sigma Additive Solutions im vergangenen Geschäftsjahr 3,72 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 644,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sigma Additive Solutions 0,50 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at