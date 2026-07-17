Sigma Additive Solutions: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Sigma Additive Solutions präsentierte in der am 15.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.05.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,22 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,680 USD erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Sigma Additive Solutions 1,5 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 935,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 0,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at